2022/02/27 | 11:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: keeKkKgLvgo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الطب يقول اشرب ماء بارد واكل ايس كريم من يكون عندك التهاب باللوزتين ( التهاب البلاعيم )) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الطب يقول اشرب ماء بارد واكل ايس كريم من يكون عندك التهاب باللوزتين ( التهاب البلاعيم )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).