2022/02/27 | 11:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kTJlvFbrjno

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدبكة الكوردية.. رسالة محبة حضارية للعالم ضيف همداد لشكري - مدرب في الفرقة القومية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدبكة الكوردية.. رسالة محبة حضارية للعالم ضيف همداد لشكري - مدرب في الفرقة القومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).