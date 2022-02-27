رصد انفجار راديوي سريع ومتكرر في مكان غير متوقع من الفضاء

2022/02/27 | 11:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعد تكرار الاندفاعات الراديوية السريعة من بين الألغاز النادرة والحديثة في الكون، ويبدو أن انفجارات متكررة اكتشفت حديثا عمقت هذا اللغز بسبب مصدر نشأتها الغامض.ورصد علماء الفلك انفجارا راديويا سريعا (FRB) متكررا مؤخرا أطلق عليه اسم FRB 20200120E، والذي يعتقد الفريق أنه ربما نشأ من جسم كوني فريد أو غير […]

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