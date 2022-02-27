2022/02/27 | 11:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو مروع لحظة سحق عربة مدرعة تابعة للجيش الروسي سيارة مدنية بشكل مفاجئ في ضواحي العاصمة الأوكرانية، كييف وكان بداخلها رجل مسن، بدا وكأنه نجا بأعجوبة من الحادث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السائق بداخلها.. شاهد لحظة سحق مدرعة روسية سيارة مدنية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السائق بداخلها.. شاهد لحظة سحق مدرعة روسية سيارة مدنية في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).