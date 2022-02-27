توقعات بهطول أمطار وارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

2022/02/27 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن “طقس يوم غد الاثنين سيكون في المناطق كافة غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س […]

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