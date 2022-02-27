ألمانيا تتجه لإغلاق مجالها الجوي أمام روسيا

2022/02/27 | 11:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ عن تأييده فكرة إغلاق مجال بلاده الجوي أمام الطائرات الروسية.وقالت وزارة النقل الألمانية عبر “تويتر”، ان “الوزير فولكر فيسينغ يؤيد إغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية، وأصدر تعليمات بإجراء التحضيرات اللازمة لذلك”.وفي وقت سابق أعلنت فنلندا عن عزمها إغلاق أجوائها أمام الطيران الروسي، لتنضم […]

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