الحزب الإسلامي يدعو إلى إصدار عفو عام عن المعتقلين الأبرياء

2022/02/27 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز دعا الحزب الإسلامي، الأحد، إلى إصدار عفو عام للسجناء، فيما طالب باستثناء “من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”. وقال نائب الأمين العام للحزب عمار يوسف، في بيان حصل “النور نيوز” على نسخة منه (27 شباط 2022)، إن “قانون العفو العام بات مطلباً جماهيرياً بعد ارتفاع اعداد المعتقلين في السجون”، مضيفاً أنه “سبق …

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