2022/02/27 | 11:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز فسر نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، الأحد، تكاليف عودة سعر الصرف إلى ما قبل التغيير، وتداعيات ذلك على الاقتصاد العراقي.وتساءل المرسومي في تدوينة تابعها “النور نيوز”، (27 شباط 2022)، عن “كم سيخسر العراق في حالة العودة الى سعر الصرف القديم؟”، فيما أجاب في ذات الوقت مبيناً أن “العائدات النفطية …

ظهرت المقالة على وقع مطالبات عودة سعر الصرف القديم..



هل هناك تداعيات اقتصادية؟ أولاً على النور نيوز.

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