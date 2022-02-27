الاتحاد: كردستان بحاجة لقانون انتخابات جديد لانهاء استغلال الديمقراطي للمكونات

2022/02/27 | 11:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الأحد، أن الإقليم بحاجة لقانون انتخابات جديد تخص الانتخابات البرلمانية في كردستان، متهما الحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال مقاعد الأقليات لصالحه.وقال يزيدي في تصريح لـ/المعلومة/ إنه “نحتاج لقانون جديد يتماشى مع العصر الجديد يتيح تمثيل أكبر للأحزاب المختلفة وتمثيل حقيقي للمكونات الدينية التي تعيش في كردستان”.وأضاف […]

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