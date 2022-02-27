أعراض تتعلق بالعين يمكنها الكشف عن الارتفاع المقلق لضغط الدم

2022/02/27 | 11:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصف العين بأنها مرآة الروح، ولكنها قد

تكون أيضا واجهة هامة للكشف عن الحالات

الصحية الكامنة في الجسم، والتي قد لا

يدركها الكثير منا.

وقد تكون العين مفتاح الكشف عن ضغط الدم

المرتفع، ولذلك، سيكون من ال

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