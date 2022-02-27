الجيش الروسي يقتحم ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا

2022/02/27 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات خاركوف، ثاني أكبر مدينة في

أوكرانيا، اليوم الأحد، وصول الجيش

الروسي إلى وسط المدينة في اليوم الرابع

من العملية العسكرية الروسية الخاصة،

وفق ما نقلت "فرانس برس".

وبحسب "فرانس برس"، قال الم

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