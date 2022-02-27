2022/02/27 | 11:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..توقع الباحث بالشأن الاقتصادي نبيل جبار العلي، الاحد ، أن ينتج الضغط الشعبي على إجراءات تغيير في سعر الصرف ضمن مدى مقبول من الناحية النقدية لتسهم في تقليل الضغط على دخول الافراد بسبب تزايد التضخم .وقال العلي في تصريح لـ / المعلومة/ ان “تضخم الأسعار لدى المستهلك دفعه للاستياء اكثر مطالبا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: الضغط الشعبي قد يسفر عن تعديل سعر صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي: الضغط الشعبي قد يسفر عن تعديل سعر صرف الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).