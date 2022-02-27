مصر.. خطة لاستيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا

2022/02/27 | 11:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن بلاده، التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خطة لاستيراد ذلك المحصول الاستراتيجي من مناطق أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا.

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