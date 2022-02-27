اتحاد الكرة يمنع تواجد أي شخص لا يحمل البطاقة التعريفية داخل الملاعب

2022/02/27 | 11:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وجه الاتحاد العراقي بكرة القدم، بمنع تواجد أي شخص لا يحمل البطاقة التعريفية داخل الملاعب خلال المباريات.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، وجهت مُشرفي المباريات كافة بمُختلفِ مستوياتها (الممتاز ، الدرجة الأولى، الشباب والناشئين والأشبال والرديف الممتاز والدرجة الأولى) بعدم السماحِ للاعبين […]

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