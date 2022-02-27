القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية في ميسان

2022/02/27 | 11:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية نوع تك تك في مناطق متفرقة من مدينة العمارة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “نتيجة للعمل المتواصل ونصب الكمائن وبعد جهود حثيثة من قبل مفارز شعبة مكافحة سرقة السيارات، تم القبض على أحد المتهمين وبحوزته […]

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