مسؤول أوكراني: اشتباكات وقتال شوارع وسط مدينة خاركيف ثاني أكبر المدن بالبلاد

2022/02/27 | 11:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أوليه سينيهوبوف رئيس الإدارة الإقليمية بمدينة خاركيف، الأحد، إن القتال في الشوارع اندلع في وسط المدينة التي تعتبر ثاني أكبر المدن بأوكرانيا، بعد دخول القوات الروسية.

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