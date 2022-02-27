الرئيس الأوكراني يعلن استعداده لإجراء مفاوضات مع موسكو خارج بيلاروسيا

2022/02/27 | 11:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاحد، استعداده لإجراء مفاوضات مع موسكو خارج بيلاروسيا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على الانترنت "نوافق على إجراء مفاوضات مع روسيا لكن ليس في مدينة غوميل في بيلاروسيا مثلما اقترحت روسيا"، مبينا ان "بيلاروسيا تعد قاعدة خلفية لغزو أوكرانيا، حسب قوله.

وأضاف ان "أي مدينة أخرى ستكون مناسبة"، مؤكدا اقتراحه اجراء محادثات في مدن وارسو وبراتيسلافا وبودابست واسطنبول وباكو".

وأكّد الكرملين في وقت سابق من اليوم الأحد، استعداده لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، مقترحًا مدينة غوميل في بيلاروسيا كمكان للمحادثات.

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