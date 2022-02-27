2022/02/27 | 11:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب قرابة 400 آخرين وتشرد الآلاف جراء وقوع زلزال قوي في جزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما قال مسؤول معني بالكوارث.قتلى وجرحى جراء زلزال عنيف ضرب إندونيسيا وجهود البحث تتواصلزلزال عنيف يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية وتواصل جهود البحث عملها اليوم الأحد في أكثر المناطق تضررا بالزلزال في الجزيرة الإندونيسية.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى جراء زلزال عنيف ضرب إندونيسيا وجهود البحث تتواصل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى جراء زلزال عنيف ضرب إندونيسيا وجهود البحث تتواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).