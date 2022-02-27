شاهد.. زيارة الامام الكاظم (ع) في ذروتها

2022/02/27 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية لقطات حصرية

لذروة زيارة الامام موسى بن جعفر الكاظم

عليه السلام، حيث يحيي الملايين من

المسلمين ذكرى استشهاده اليوم الاحد

المصادف 25 رجب.

وذكر مراسلنا، ان ملايين الزائرين

وصلوا ا

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