القانون: سنوجه عدة أسئلة لابو رغيف والكاظمي بسبب الاعتقالات العشوائية

2022/02/27 | 11:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعهد النائب عن دولة القانون ثائر مخيف، الاحد، بتقديم أسئلة عبر البرلمان موجهة الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته واحمد ابو رغيف بسبب الاعتقالات العشوائية، مبينا ان الخطأ الذي ارتكبه جهاز مكافحة الإرهاب باقتحامه محكمة الكرخ يتحمله الكاظمي.وقال مخيف في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ انه ” يجب اعتقال كل من تصدر بحقه أوامر قضائية […]

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