2022/02/27 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الحدود بين أوكرانيا والمجر..احتضنت أطفالا غرباء وعبرت بهم إلى بر الأمان

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