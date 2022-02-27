2022/02/27 | 11:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع النائب المستقل عدنان الجابري، اليوم الاحد، ان تكون جلسة البرلمان يوم غد الأثنين، ساخنة بحضور وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.وقال الجابري في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “من المتوقع ان يكون حضور مجلس النواب لجلسة يوم غد متميز على عكس الحضور في الجلسة السابقة”، مبيناً ان “هذه الجلسة ستكون ساخنة […]

ظهرت المقالة نائب مستقل يتوقع “جلسة ساخنة” للبرلمان غداً بحضور وزير المالية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مستقل يتوقع “جلسة ساخنة” للبرلمان غداً بحضور وزير المالية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب مستقل يتوقع “جلسة ساخنة” للبرلمان غداً بحضور وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).