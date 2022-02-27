رئيس كتلة الجيل الجديد يقدم استقالته من برلمان كردستان

2022/02/27 | 11:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدّم رئيس كلتة الجيل الجديد في برلمان إقليم كردستان كاظم فاروق، الأحد، استقالته، فيما رفض إحالته إلى التقاعد.

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وأعلن فاروق في مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (27 شباط 2022)، استقالته من منصبه في برلمان كردستان، فيما أكد "عودته للعمل بصفة طبيب ورفض إحالته إلى التقاعد".

وذكر، أنه "لن يقبل منة من الحزبين الكرديين وان يقبل امتيازات البرلمان".

وفي وقت سابق، أعلن برلمان إقليم كردستان، منع فاروق من حضور الجلسات بعد رمي حذائه بوجه الرئاسة قبل شهور، ما لم يقدم اعتذاراً رسمياً، إلا أنه رفض ذلك وحاول الدخول لمبنى البرلمان عدة مرات دون جدوى.

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