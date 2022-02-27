الحلبوسي يعزي بذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام

2022/02/27 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجَّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،اليوم الأحد، تعزية إلى الشعب العراقي والعالم الإسلامي بذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.

وقال الحلبوسي في بيان : “نعزي الأمتين العربية والإسلامية وأبناء شعبنا العراقي بذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، مستذكرين قيم الحلم والصبر على المكاره والثبات على المبدأ التي انتهجها آل بيت رسول الله وصحابته الأطهار.

كما أشاد رئيس مجلس النواب بدور القوات الأمنية بجميع صنوفها في توفير الحماية للزائرين الوافدين من المحافظات والعاصمة بغداد، والجهات الخدمية والطبية الساندة التي تسهم في توفير خدماتها لجموع الزائرين.

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