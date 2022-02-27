الاطار: الحلبوسي والخنجر ذهبا لاوردوغان لتنفيذ مؤامرة جديدة “تركية اماراتية” ضد العراق

2022/02/27 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتهم النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي , الاحد , رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالترتيب مع شريكه خميس الخنجر لتنفيذ مؤامرة مخابراتية تركية اماراتية ضد العراق، مبينا ان المؤامرة ضد استهداف قوى الاطار تحولت الى العلنية بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان ورئيس مخابراته وقال الحمامي في تصريح لـ / […]

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