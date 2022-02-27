مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع في أوكرانيا

2022/02/27 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد مجلس الأمن الدولي ،اليوم الأحد، اجتماعا لتبني مشروع قرار يُطالب بـدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد دورة خاصّة تُخصّص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأفادت مصادر دبلوماسية ان هذا الاجتماع هو الرابع لمجلس الأمن منذ الاثنين بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا.



وقالت: إذا تمت الموافقة على مشروع القرار المقترح، فإن القاعدة الأممية نفسها تنص على أن “لدورة الاستثنائية للجمعية العامة يجب أن تعقد في غضون 24 ساعة من تبنيه.

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