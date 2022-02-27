وزير الخارجية الياباني: مجموعة السبع تناقش اليوم الوضع في أوكرانيا

2022/02/27 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير خارجية اليابان ،اليوم الاحد، إن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون الوضع في أوكرانيا والعملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا هناك.

وأضاف الوزير ان بلاده ستعمل بالتنسيق مع الدول الغربية، الياباني فيما يتعلق بفصل البنوك الروسية عن نظام سويفت، مع مراعاة التأثير على السوق، مشيراً الى أن اليابان ستنسق إجراءاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

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