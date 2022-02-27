5 نصائح لتحقق قرارات عام 2022 الصحية.. ما هي؟

2022/02/27 | 12:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُحمّل الكثير منّا العام الجديد آمالًا كبيرة ترتبط بصحتنا وأهدافنا الصحية، قد تشمل ربما، ممارسة الرياضة يوميًا، أو إطالة وقت النوم، أو التخفيف من تناول الحلويات..لكن بعد انقضاء شهر أو أكثر، ماذا ستفعل إذا لم تتمكن من تحقيق أهدافك بسرعة؟

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