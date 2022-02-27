منتخب القوس والسهم يواصل استعداداته لاستحقاقات دولية مقبلة

2022/02/27 | 12:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيواصل المنتخبان الوطنيان العراقيان بالقوس والسهم، للرجال والنساء، لفعالية القوس المركَّب، معسكراً تدريبياً داخلياً مشتركاً في العاصمة بغداد وذلك في إطار تحضيراتهما للمشاركة في بطولة آسيا التي ستحتضنها محافظة السليمانية بكردستان العراق خلال شهر آيار المقبل فضلاً عن المشاركة في دورة ألعاب التضامن الاسلامي التي ستقام في مدينة قونيا التركية بشهر آب المقبل ودورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال شهر أيلول المقبل.وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد محمود المشهداني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، إن" منتخب الرجال يتألف من اللاعبين اسحاق ابراهيم ووليد حميد وعبد الله فيصل ومحمد محسن وامجد حميد، فيما يضم منتخب النساء اللاعبات فاطمة سعد ونبراس حميد وزينب عصام ورند سعد".وأضاف المشهداني ان" المنتخبين يواصلان المعسكر التدريبي في المركز الخاص باتحاد اللعبة في العاصمة بغداد باشراف المدربين الايراني مجيدي أحمدي وعامر حميد وعبد الله علي فياض وحنان جاسم وبواقع وحدتين تدريبيتين في اليوم الواحد على ان يستمر المعسكر حتى الحادي عشر من شهر آذار المقبل تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، مؤكداً عزم اللاعبين واللاعبات على الظهور بمستويات لائقة والمنافسة بقوة على نيل الأوسمة بين منتخبات الدول المشاركة في البطولات الدولية الرسمية المقبلة".

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