منتخب القوس والسهم يواصل معسكره التدريبي في بغداد

2022/02/27 | 12:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواصل المنتخبان الوطنيان العراقيان بالقوس والسهم، للرجال والنساء، لفعالية القوس المركب معسكراً تدريبياً داخلياً مشتركاً في العاصمة بغداد وذلك في إطار تحضيراتهما للمشاركة في بطولة آسيا.وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد محمود المشهداني في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “منتخب الرجال يتألف من اللاعبين اسحاق ابراهيم ووليد حميد وعبد الله فيصل […]

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