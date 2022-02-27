2022/02/27 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير

زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه سيفتح باب

التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا من أجل

التصدي لـ"العدوان الروسي".

وقال الرئيس الأوكراني، إن "أوكرانيا

أخرجت خطة الهجوم الروسية عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: سنفتح باب التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا لصد العدو) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي: سنفتح باب التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا لصد العدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).