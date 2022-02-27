بالصور:فريق كرة قدم اوكراني يرتدي لباسا عسكريا ويعلن استعداده لمواجهة الغزو الروسي

2022/02/27 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت صورة على مواقع التواصل

الاجتماعي للاعبي فريق العاصمة

الأوكراني لكرة القدم "دينامو كييف"،

وهم يرتدون لباسا عسكريا ويحملون

السلاح، وقالت التعليقات على الصور

أنهم في مواجهة الغزو الروسي لبلادهم.

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