كم يخسر العراق بـ

2022/02/27 | 12:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المختص بالشأن الاقتصادي نبيل

المرسومي، اليوم الاحد، عن الخسائر

المتوقعة للعراق في حال العودة الى سعر

صرف الدولار القديم.

وقال المرسومي في تدوينة على فيسبوك، إن

"العائدات النفطية الصافية المتوقعة

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