نادال يواصل موسمه المثالي بلقب ثالث والفوز الـ15 تواليا

2022/02/27 | 12:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أحرز الإسباني المخضرم رافائيل نادال اللقب الثالث تواليا في بداية الموسم الجديد بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-4 السبت في نهائي دورة أكابولكو للتنس.وكما فعل عام 2020، توج نادال بلقب دورة أكابولكو من دون أن يخسر أي مجموعة، حتى عندما اصطدم في نصف النهائي بالروسي دانييل مدفيديف الذي سيصبح الاثنين المصنف […]

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