شرطة البصرة توضح حقيقة العثور على طفل مقتول تم استئصال أحدى كلياته

2022/02/27 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اوضحت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاحد، حقيقة العثور على طفل مقتول تم استئصال أحدى كلياته.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وجود طفل مقتول وقد تم استئصال احدى كلياته"، موضحة ان "الطفل وجد ميتا وبعد التواصل مع احد الاطباء الاختصاص اوضح بعدم الاستفادة من الكلية لاي انسان الا بعد اكمال سن الثامنة عشر وان الجرح الموجود في بطن الطفل يحتمل ان يكون لخروج الفضلات".

واضافت انه "لغرض الحصول على المعلومات الاكيدة تم ارسال جثة الطفل الى الطب العدلي وتم فتح تحقيق جنائي للتوصل الى هوية الطفل ومعرفة ملابسات الحادث".

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