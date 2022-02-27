لليوم الرابع.. النقل تفوج آلياتها في خدمة زوار الامام الكاظم (ع)

2022/02/27 | 12:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملاكات الشركة قدمت جهود كبيرة وتفان لخدمة الزوار لاربعة ايام متتالية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا.

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