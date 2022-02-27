بريطانيا تحذر بوتين من نهايته الوشيكة

2022/02/27 | 12:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلادها جهزت قائمة عقوبات تضم بعض شخصيات النخبة الحاكمة في روسيا.

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