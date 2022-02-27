أمين بغداد يعفي مسؤولين اثنين أثناء جولة ميدانية في مناطق العاصمة

2022/02/27 | 12:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر أمين بغداد علاء معن، الأحد، إعفاء معاون مدير عام بلدية الشعلة، وأحد أقسام بلدية الكاظمية، خلال جولة ميدانية.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" (27 شباط 2022)، إن "أمينها أشرف ميدانياً على خطة الزيارة الرجبية رفقة محافظ بغداد ونائب قائد عمليات بغداد، كما تابع من خلال غرفة العمليات بمقر بلدية الكاظمية الجهد الخدمي وتوزيع قواطع المسؤولية بين المديرين العامين، ووجه خلال اجتماع موسع معهم على ضرورة تكثيف جهود رفع المخلفات وتنظيف طرق مرور الزائرين".

وأكد "الأمين على ضرورة تقسيم العمل بشكل صحيح وتوزيع الآليات البالغ عددها ١٥٤ آلية تخصصية وزج ١٢٥٠ عاملاً لجمع النفايات في محاور مرور الزائرين مع التشديد على المتابعة المستمرة ورفع المخلفات أولاً بأول وتوزيع ١١٠٠ حاوية بالقرب من المواكب الحسينية ورفدهم بـ٨٠ ألف كيس لجمع النفايات".

وأشار إلى أن "محافظة بغداد قررت دعم جهود أمانة بغداد ورفدها بـ20 آلية لجمع النفايات".

واضاف البيان، "كما التقى معن أمين عام العتبة الكاظمية وبحث معه آليات تقديم الخدمات للحشود المليونية الزائرة لمدينة الكاظمية، كما التقى ايضاً بأصحاب المواكب وثمن التعاون الكبير الذي ابدوه مع ملاكات أمانة بغداد في الحفاظ على نظافة الطرق طوال ايام الزيارة".

وأوضح البيان أن "أمين بغداد قرر إعفاء معاون مدير عام بلدية الشعلة ومدير قسم في بلدية الكاظمية أيضاً خلال متابعته للجهد الخدمي"، مثمناً (معن)، "جهود قيادة عمليات بغداد وهيئة الحشد الشعبي في تأمين طرق مرور الزائرين وكذلك وزارة النقل وجهد الفرق التطوعية البالغ عددها 60 فريقاً في عموم محاور مرور الزائرين ببغداد لدورهم الفاعل في دعم ملاكات امانة بغداد وزيادة الوعي المجتمعي في الحفاظ على نظافة الطرق".

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