المعموري: لقاء الخنجر والحلبوسي باردوغان يفضح الكثير من الخفايا ضد العراق

2022/02/27 | 12:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبر القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاحد، لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالرئيس التركي ومدير مخابراته بالخرق الفاضح للسيادة، مؤكدا ان اللقاء يفضح الكثير من خيوط خفايا المؤامرة ضد العراق.وقال المعموري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” لقاء الخنجر والحلبوسي مع اردغان و مدير مخابراته يفضح الكثير من خفايا ما يدبر في […]

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