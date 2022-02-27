شرطة البصرة تصدر توضيحاً بشأن جثة طفل تم استئصال احدى كليتيه

2022/02/27 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت شرطة محافظة البصرة، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن العثور على جثة طفل تم استئصال احدى كليتيه.وذكر بيان لإعلام شرطة البصرة ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وجود طفل عثر عليه مقتولاً وقد تم استئصال احدى كليتيه”، مبيناً ان “الطفل وجد ميتا وبعد التواصل مع احد الاطباء الاختصاص […]

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