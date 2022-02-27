القبض على متهم نفّذ 7 عمليات لسرقة دراجات في ميسان

2022/02/27 | 12:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الأحد، القبض على متهم نفّذ 7 عمليات لسرقة دراجات في المحافظة.وقالت المديرية في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع ) إن "قسم مكافحة الإجرام شعبة سرقة السيارات، تمكن من القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية نوع تك تك في مناطق عدة من المحافظة". واضاف البيان، أن "ذلك جاء بعد نصب كمين للمتهم"، مشيرة الى "ضبط دراجة نوع تك تك بحوزة المتهم".وتابع، أن "المتهم اعترف خلال التحقيق بقيامه بتنفيذ 7 عمليات سرقة لدراجات نارية من النوع ذاته"، لافتاً الى "تصديق اعترافاته ابتدائياً وقضائياً وتسليمه إلى العدالة وفقاً للقانون".

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