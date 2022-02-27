2022/02/27 | 12:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسم اكبر لوحة فنية في العالم بالأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rhlZ-3aWwT0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسم اكبر لوحة فنية في العالم بالأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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