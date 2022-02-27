في كربلاء تجري الاستعدادات التحضيرية لمؤتمري زيارة الأربعين وتعزيز هوية الانتماء الوطني لابناء الجيل الحالي

2022/02/27 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الهيأة الاستشارية لمركز كربلاء

للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية

المقدسة، يوم السبت 26 شباط 2022، اجتماعها

الدوري لمناقشة الاستعدادات التحضيرية

لمؤتمر احياء تراث علماء كربلاء المزمع

عقده 25-26

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