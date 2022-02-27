وزيرة الخارجية البريطانية ترجّح استمرار أزمة أوكرانيا “لسنوات”

2022/02/27 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، اليزبيت تراس ،اليوم الأحد، “اننا سندعم وضع سقف لكمية الغاز التي ستستوردها مجموعة دول السبع من روسيا”.

واعتبرت، انه “إذا كان الروس جادين بشأن المفاوضات فعليهم سحب قواتهم من أوكرانيا”، مرجحة بقاء ازمة اوكرانيا لسنوات.

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