الاتحاد الدولي للجودو “يعلّق” الرئاسة الفخرية لبوتين

2022/02/27 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الاتحاد الدولي للجودو ،اليوم الأحد، “تعليق” الرئاسة الفخرية لفلاديمير بوتين كسفير للاتحاد، ردًّا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وكتب الاتحاد الدولي للجودو في بيان “نظرًا للنزاع الحالي في أوكرانيا، يُعلن الاتحاد الدولي للجودو تعليق منصب السيد فلاديمير بوتين كرئيس فخري وسفير للاتحاد”.

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