ليس في بيلاروس.. الرئيس الأوكراني يعلن خياراته لعقد اجتماعات التفاوض

2022/02/27 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى الرئيس الأوكراني ،اليوم الأحد، استعداده لإجراء مفاوضات مع موسكو لكن ليس في مدينة غوميل في بيلاروس مثلما اقترحت روسيا، لأن بيلاروس قاعدة خلفية لغزو أوكرانيا، قائلًا إن “أي مدينة أخرى ستكون مناسبة”.

وقال في مقطع فيديو نُشر على الانترنت “وارسو وبراتيسلافا وبودابست واسطنبول وباكو.



اقترحنا كل هذه المدن.



وأي مدينة أخرى ستكون مناسبة لنا”.

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