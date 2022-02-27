شرطة البصرة توضح حقيقة العثور على طفل مقتول تم استئصال احدى كلياته

2022/02/27 | 12:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اصدرت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاحد، توضيحا بشأن حقيقة العثور على طفل مقتول تم استئصال أحدى كلياته.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان “الطفل وجد ميتا وبعد التواصل مع احد الاطباء الاختصاص اوضح بعدم الاستفادة من الكلية لاي انسان الا بعد اكمال سن الثامنة عشر وان الجرح الموجود في بطن الطفل […]

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