بالوثيقة .. سؤال برلماني للكاظمي حول اصدار عفو عام لتاجر مخدرات واطلاق سراحه

2022/02/27 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجّه عن دولة القانون هادي السلامي، اليوم الأحد، سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول اصدار عفو خاص عن نجل محافظ النجف السابق بعد إدانته بالمتاجرة بالمخدرات.وطالب السلامي الكاظمي بحسب وثيقة، اطلعت عليها وكالة /المعلومة/، بـ”توضيح السند الدستوري، و القانوني بإصدار الأخير التوصية بالعفو الخاص عن المدان بجرائم المخدرات (جواد لؤي جواد) […]

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