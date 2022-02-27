شبح شبح النزاعات العشائرية يخيم على مدينة عراقية بسبب عدم دفع الديون من قبل حكومة الكاظمي

2022/02/27 | 12:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..حذر مسؤول حكومي سابق، الاحد، من شبح النزاعات العشائرية في مدينة عراقية بسبب عدم دفع الديون من قبل حكومة الكاظمي.وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق جمال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” كنعان وقراها مدينة زراعية بامتياز ويعتمد الجزء الاكبر من اهلها على الزراعة وخيراتها في تامين مصادر رزقهم لافتا الى ان الاغلبية […]

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