سيفعلها بتوين

2022/02/27 | 12:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد فؤاد زيد الكيلاني … أعلن الرئيس الروسي بدء العملية العسكرية ضد أوكرانيا، ومحاربة النازيين الجدد على الأراضي الأوكرانية، وبدئت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بنقل الأخبار مباشرة، ومنها ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، كما كانت تنقل الأخبار أثناء الربيع العربي الذي تم وئده في سوريا.بوتين يحارب على أراضيه وجمهوريات كانت […]

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